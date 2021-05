Atp Madrid, Thiem vince in rimonta e raggiunge le semifinali. Berrettini in campo alle 20:30

Vittoria in rimonta per l'austriaco Dominic Thiem, che in poco meno di due ore si sbarazza dell'americano John Isner e del suo potentissimo servizio. Il numero 4 del mondo perde subito il servizio nel secondo game del primo set, ed è un grave errore perchè Isner lo difende benissimo fino alla fine della ripresa - 18 gli ace per lui a fine gara, non pochi sulla terra - che chiude per 6-3.

La musica cambia nel secondo e nel terzo set, dove Thiem è più attento al non concedere alcun break e a tenere meglio a bada le fiondate del numero 39 al mondo, che nei giochi in difesa non riesce mai ad impensierire il campione in carica degli US Open. I due set finali finiscono 6-3 6-4, e Thiem diventa così il primo semifinalista dell'ATP Masters 1000 di Madrid, e aspetterà il vincitore del match tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Previsto per le 20:30 invece l'incontro tra il nostro Berrettini e il cileno Garin.

