Atp Madrid, Thiem e Bublik i primi ad accedere ai quarti di finale. Berrettini in diretta dalle 18:10

Sono l'austriaco Dominic Thiem e il kazako Alexander Bublik i primi due tennisti ad accedere ai quarti di finale del tabellone dell'ATP 1000 di Madrid. Il numero 4 del mondo si è sbarazzato in due set dell'australiano De Minaur, in una partita però molto combattuta che è arrivata al margine delle due ore è che ci è conclusa col punteggio di 7-6 6-4.

DT ➡ Quarter-Finals@ThiemDomi overcomes a brave De Minaur 7-6, 6-4 to make the last eight in Madrid! #MMOPEN pic.twitter.com/4NoO7HtRv3 — ATP Tour (@atptour) May 6, 2021

Bublik invece affrontava il russo Karatsev, che invcece è stato sconfitto più agevolmente in un'ora e quindici minuti, sempre in due set e con lo score finale di 6-4 6-3. Per i quarti di finale previsti per domani i due aspettano rispettivamente i vincitori degli scontri tra Isner contro Rublev e Tsitsipas contro Ruud. Prevista per le 18:10 invece la sfida tra il nostro Matteo Berrettini e Federico Delbonis.

Still in the mix! 🙆‍♂️ 🇰🇿 Bublik reaches an ATP Masters 1000 QF for the second time in 2021 after beating 🇷🇺 Karatsev (6-4, 6-3).#MMOPEN pic.twitter.com/Pozocec35Z — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) May 6, 2021

