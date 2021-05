Atp Madrid, Pella si ritira per un problema muscolare: passa Sinner. Ora il derby Fognini-Berrettini

L'altoatesino Jannik Sinner vince e approda al 2° turno del torneo di tennis Masters 1000 di Madrid (terra, montepremi 2.614.465 euro), terzo Masters 1000 stagionale che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il 19enne di Sesto Pusteria, numero 18 del mondo e 14esima testa di serie, in questo quarto Masters 1000 stagionale ha battuto lo sfortunato argentino Guido Pella, numero 55 della classifica Atp, che si è ritirato in svantaggio sul punteggio parziale 6-2, 4-4 per un problema muscolare. Nel pomeriggio si giocherà il "derby" tra gli azzurri Fabio Fognini e Matteo Berrettini: in campo anche Marco Cecchinato, che sfiderà lo spagnolo Bautista Agut.

R1 in Madrid ✅@guido_pella retires down 6-2 4-4 R2 Vs the winner of Struff-Popyrin#JanTheFox XLIX pic.twitter.com/IQ6hKyROyF — Jannik Sinner Updates (@JannikSinner_Up) May 4, 2021

Ultimo aggiornamento: 14:03

