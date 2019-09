Nadal: «Matteo picchia forte, sarà una grande semifinale»

Rafa Nadal sa che domani non c'è un destino già scritto contro un Berrettini caricato a mille: «Lui sta avendo un grande anno - riconosce il maiorchino - è in semifinale dopo aver vinto tanti buoni match. E comunque, in una semifinale di Slam non puoi aspettarti un avversario facile, né puoi aspettarti un match facile. Matteo sta facendo molti progressi - ha aggiunto il n.2 del mondo dopo il quarto vinto contro l'argentino Schwartzman - picchia forte, l'ho visto giocare anche contro Monfils. È bravo, è in fiducia e sarà una grande sfida». © RIPRODUZIONE RISERVATA