Jannick Sinner batte Mannarino e vola in finale all'Atp 250 di Sofia

Nuova impresa di Jannick Sinner che batte in semifinale all'Atp di Sofia il francese Adrian Mannarino. Al tennista altoatesino sono bastati due set, seppur lottati, chiusi con il punteggio di 6-3, 7-5. Decisivo il break al sesto gioco del primo set grazie al quale Sinner ha incanalato la partita. L'avversario in finale uscirà dall'altra semifinale Pospisil-Gasquet. Per il giovane azzurro si tratta della prima finale in un torneo Atp che gli vale anche un salto di tre posti in classifica mondiale (dal 44 al 41) con vista sulla top 40 che "sfonderà" nel caso di vittoria finale.

«Forse ho giocato il mio miglior match della settimana ma dovevo farlo perché lui è un avversario pericoloso - ha detto alla tv della Federtennis il 19enne azzurro a fine match - Sono stato bravo a rimanere concentrato e calmo nei momenti importanti del match. È bellissimo arrivare in finale qui davanti a questi spettatori così appassionati: non ho preferenze sui chi affrontare, ma non vedo l'ora di giocare».

