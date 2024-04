Sinner vs Struff oggi: orario e come vedere gli ottavi di ATP Montecarlo in diretta

Dopo una vittoria convincente su Korda con un punteggio di 6-1, 6-2, Jannik Sinner è pronto per affrontare Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale dell'Atp di Montecarlo . Struff, il tennista tedesco attualmente al 25° posto nel ranking ATP, sarà il suo avversario in una partita prevista per oggi, 11 aprile, con inizio programmato tra le 16:00 e le 16:30. Questo confronto rappresenta il quarto match del giorno. Gli appassionati potranno guardare il duello tra Sinner e Struff in esclusiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming tramite Sky Go e NOW. Per chi preferisce le dirette testuali, sarà possibile seguire l'evento minuto per minuto direttamente sul sito del