Sinner, dove vedere il match contro Van de Zandschulp dell'ATP 500 di Rotterdam

Torna in campo Jannik Sinner, per la prima volta dopo la vittoria degli Australian Open. Il tennista azzurro scenderà in campo questa sera nel primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam dove partirà come testa di serie. Un appuntamento importante per il gioiello italiano che, qualora dovesse vincere il torneo, salirebbe al numero 3 del ranking mondiale, un traguardo che fin ora nessun tennista italiano ha mai raggiunto.

Nel primo turno Jannik se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp che avrà il vantaggio di giocare in casa (Rotterdam) ma che non dovrebbe destare particolare preoccupazione al campione d'Australia in carica.

Orario e dove vedere la partita

Il match tra Sinner e Van de Zandschulp si disputerà oggi, mercoledì 14 febbraio, a partire dalle ore 19:30 (circa). L’unica incognita è legata ai match che si giocheranno in precedenza sullo stesso campo, ovvero Shapovalov-Monfils, Dimitrov-Sonego, Safiullin-Rune. Nel caso in cui dovessero prolungarsi, anche Sinner-van de Zandschulp inizierà più tardi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport, su Sky Sport Tennis e in streaming tramite l'app Sky Go disponibile per smartphone, tablet e laptop.

Sonego e Arnaldi in campo oggi

Nella giornata di oggi a Rotterdam ci sarà anche un altro italiano in campo. Alle 13:00 sarà il turno di Lorenzo Sonego che affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Nell'ATP 250 di Delray Beach, invece, sarà impegnato l'altro azzurro Matteo Arnaldi che alle 20:30 giocherà contro l'australiano Rinky Hijikata.