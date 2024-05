Nadal, folla oceanica al Foro Italico per salutarlo. E agli Internazionali numeri record di presenze

Nonostante il ritiro di Sinner, Berrettini e Musetti, non manca l'entusiasmo dei tifosi per gli Internazionali d'Italia a Roma. Nella giornata di oggi sono scesi in campo big come Nadal e Medvedev, ma anche l'azzurro Napolitano che ha staccato il pass per il terzo turno, a differenza di Arnaldi che è stato eliminato. Giornata importante al Foro Italico, anche perché è stato toccato il record di spettatori nella storia del torneo: 28.952 spettatori paganti per la sessione diurna e 7.719 per quella notturna. Per un totale di 36.671 (precedente 34.291, 15/5/23). Il totale degli spettatori presenti al torneo, ancora in corso è di 304.675, record assoluto (precedente 298.537 nel 2023).

Folla in delirio per Nadal

Nella giornata di sabato Rafa Nadal ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz ma il calore ricevuto dal pubblico è valso più di una vittoria. Lo spagnolo era consapevole di non essere al meglio della condizione, ma ha comunque superato il belga Bergs nel turno precedente. Al termine dell'incontro Rafa ha ricevuto il saluto dei tifosi che è certamente l'immagine più iconica della giornata del Foro Italico: pubblico in delirio per salutare il campione maiorchino che è stato travolto dall'euforia di tutti gli appassionati. Potrebbe essere stata la sua ultima volta a Roma, anche se Nadal non ha chiuso definitivamente la porta nelle sue dichiarazioni.