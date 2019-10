Anversa: “troppo” Wawrinka, la corsa di Sinner si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale la cavalcata di Jannik Sinner all'European Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in dirittura d'arrivo sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il 18enne di Sesto Pusteria, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, nella sua prima semifinale in carriera nel circuito maggiore ha trovato semaforo rosso di fronte allo svizzero Stan Wawrinka, numero 18 Atp e quarto favorito del tabellone, anch'egli in gara con una wild card: 6-3, 6-2 il punteggio, con cui in un'ora e cinque minuti, il 34enne di Losanna ha staccato il pass per la sua 30esima finale in carriera - 16 i trofei fin qui messi in bacheca - confermando l'esito dell'unico precedente, disputato al primo turno degli ultimi Us Open, meno di due mesi fa.

