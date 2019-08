US Open, Sinner sconfitto, ma a testa alta, da Wawrinka

Nella notte tra lunedì e martedì Jannik Sinner ha perso, a testa alta, il suo match d'esordio negli US Open contro lo svizzero Stan Wawrinka. Il 18enne di Sesto Pusteria, al debutto assoluto nel tabellone principale di uno Slam, si è dovuto arrendere al numero 24 del ranking ATP in quattro set tiratissimi per 3-6, 6-7(4), 6-4, 4-6. Si ferma subito anche la corsa di Andreas Seppi nell'ultimo Grand Slam dell'anno, gli US Open di New York. Il 35enne tennista di Caldaro, al 58/o Slam consecutivo, si è dovuto arrendere lunedì sera al primo turno al bulgaro Grigor Dimitrov (ATP 78) dopo due ore e 42 minuti di gioco con il punteggio di 1-6, 7-6(2), 4-6, 3-6.

Dura meno di un'ora la presenza di Camila Giorgi all'Us Open femminile. L'unica italiana in tabellone nell'ultimo slam stagionale è stata eliminata in due set dalla greca Maria Sakkari, numero 30 del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-0.

