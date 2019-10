Sinner show ad Anversa: battuto anche Tiafoe, prima semifinale Atp Video

Jannik Sinner non si ferma più. Il 18enne altoatesino, in tabellone grazie a una wild card, raggiunge le semifinali del torneo 250 di Anversa, le prime della sua carriera nel circuito maggiore. Sinner, dopo aver battuto il numero 1 del seeding Gael Monfils, ha realizzato un altro exploit superando l'americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, per 6-4 3-6 6-3.

Next Gen, wild card per per l'azzurro Sinner

Una sfida tra Next Gen che l'altoatesino ha giocato con grande maturità, soprattutto nei momenti più delicati del match. Sulla sua strada adesso ci sarà il vincente della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e il francese Gilles Simon. Intanto, dati alla mano, l'azzurro - da 119 che era - dovrebbe arrampicarsi almeno fino alla posizione numero 100, realizzando l'ennesimo best ranking di questa prima stagione sotto i riflettori.



