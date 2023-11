Sinner: quanto guadagna, patrimonio e montepremi delle Finals

Il 2023 è stato un anno da incorniciare per Jannik Sinner. Il tennista azzurro, che già aveva cominciato da tempo a mostrare tutto il suo talento, è esploso definitivamente: semifinale a Wimbledon, altri quattro titoli ATP, di cui il primo Masters 1000 della sua carriera a Toronto e quarto posto nel ranking, eguagliando il miglior piazzamento di sempre di un italiano, ovvero quello di Adriano Panatta nel lontano 1973. Ovviamente le vittorie vanno di pari passo ai guadagni, intesi sia come montepremi che come gli sponsor, che fanno a gara per accaparrarsi un volto destinato a entrare nella storia del tennis italiano ma non solo.

Quanto guadagna

Nel tennis non si può parlare di "stipendio", nel senso tradizionale del termine. Gli introiti sono più “meritocratici” che in altri sport: più vinci più guadagni, meno vinci e meno guadagni.

Durante ogni torneo i tennisti incassano una cifra sempre maggiore a ogni turno superato. I montepremi, inoltre, variano a seconda dei tornei, con i più preziosi che sono i quattro slam del circuito: Roland Garros, Wimbledon, Us Open e Australian Open. Quest’ultimo è il più ricco di tutti, con un montepremi complessivo di circa 54 milioni di euro, di cui più 2,8 milioni che spettano al solo vincitore.

Le spese

Un altro aspetto da considerare è che un tennista professionista deve sostenere tantissime spese, per se stesso e per tutto il suo staff. Si parla di almeno 30mila euro l’anno, con una media generale di circa 140mila euro a stagione. E anche soltanto per arrivare a certi livelli, alle famiglie sono richiesti notevoli sacrifici economici, soprattutto nella parte iniziale della carriera dei propri figli. La Lawn Tennis Association (la federazione tennistica britannica) ha calcolato che, dai 5 ai 18 anni, una famiglia spende circa 300mila euro per permettere al figlio di allenarsi nel migliore dei modi.

I montepremi di Sinner

Le tante vittorie in carriera e i 10 titoli conquistati hanno assicurato a Sinner un montepremi complessivo di oltre 12 milioni di dollari. Quasi la metà dei suoi guadagni è arrivata nel corso di questa stagione, nella quale ha guadagnato circa 6 milioni di dollari.

La carriera vera e propria di Sinner è iniziata nel 2019. Prima di allora, il suo patrimonio di vincite non superava i 20mila dollari, ma è bastato un solo anno al tennista altoatesino per intascare oltre 600mila euro. Nel 2020 poi, Sinner si è assicurato un prize money di oltre 730mila dollari, con i suoi incassi totali che hanno superato per la prima volta il milione di dollari.

Gli sponsor di Sinner

Più vinci e più sponsor conquisti. La vita (economica) di un tennista non si basa soltanto sui risultati di campo, ma anche sulle collaborazioni con brand e aziende. Oggi le stesse fanno a gara per accaparrarsi Sinner e la prima, sicuramente la più lungimirante, è stata Gucci, che lo ha scelto come brand ambassador e ha deciso di presentare la loro collaborazione durante l'ultimo Wimbledon.

Il talento azzurro è testimonial anche di Rolex, Alfa Romeo, Lavazza, Parmigiano Reggiano, Fastweb e Technogym. Escludendo quello con Gucci (di cui non sono state svelate le cifre), i contratti già in essere gli hanno fruttato fino ad oggi circa 3 milioni di euro netti a stagione. A questa cifra si aggiunge il contratto firmato con Nike nel 2019, e poi rinnovato nel 2022 per altri 10 anni, con il quale Sinner guadagnerà nel complesso 150 milioni di dollari, ovvero 15 milioni all’anno.

Il patrimonio di Sinner

Prendendo in considerazione soltanto l’ultima stagione, la migliore in termini di risultati e quindi guadagni, Sinner ha intascato circa 23 milioni di euro. Vale a dire più di 1,9 milioni di euro ogni mese. Per quanto riguarda il suo patrimonio attuale, sommando i montepremi e gli accordi di sponsorizzazione si può stimare che si aggiri oltre i 50 milioni di euro.

Il montepremi delle Finals

Le Finals di Torino mettono in palio un montepremi complessivo di circa 15 milioni di dollari. Sinner, finora, ha guadagnato quasi 1,4 milioni di euro e, in caso di accesso alla finale, porterebbe a casa altri 2 milioni. Se dovesse poi trionfare nell'atto finale, Sinner uscirebbe da Torino avendo vinto un totale di 4,5 milioni di euro.