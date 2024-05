Marconi, stasera in tv la miniserie dedicata al “papà” della radio con Stefano Accorsi: trama, cast e dove è stata girata

“Marconi, l’uomo che ha connesso il mondo” è la fiction dedicata a Guglielmo Marconi, con protagonista Stefano Accorsi, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 stasera in tv e domani (20 e 21 maggio). Formata da quattro episodi, in onda due per volta, è una miniserie dedicata, nel 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874) e nell'anno delle celebrazioni per il 100° anniversario della nascita di Radio Rai (6 ottobre 1924), al padre della telegrafia senza fili, inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni, premio Nobel per la fisica nel 1909.

Una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini. Scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini con la consulenza storica della famiglia Marconi e di Barbara Valotti, direttrice del Museo Marconi di Pontecchio, la miniserie miscela il genere storico-biografico alla spy story, restituendo la contemporaneità della visione di Marconi e la sua modernità come inventore, scienziato, imprenditore che ha fatto la Storia in Italia e nel mondo, padre delle tecnologie che hanno cambiato la vita dell'umanità.