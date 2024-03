Trad wife, il nuovo trend spopola su Tiktok: ecco chi sono le donne che amano prendersi cura della casa e della famiglia

"Trad wife" (abbreviazione di traditional wife) è la nuova tendenza che spopola su Tiktok. Sono le cosidette mogli tradizionali, donne dalla voce suadente, che si mostrano nei loro video con acconciature impeccabili, gonne a ruota e abiti che spesso richiamano la moda anni '50, tutto condito da grandi abilità culinarie. Si dedicano completamente alla cura della casa, dei figli, della pulizia e cucinando splendide torte di mele. A tutti gli effetti sembrerebbe la descrizione di una casalinga ma non come pensiamo nell'immaginario comune. Sui social vengono definite casalinghe 2.0. Si filmano quindi mentre cucinano torte perfette, mentre si prendono cura degli animali, del giardino, dei bambini. Ovviamente, non senza polemiche.

Ma cos'è una moglie tradizionale e da dove nasce?

Dall'America al Regno Unito, sono sempre di più le donne che sposano questo "movimento". Una delle figure di spicco è Estee Williams, una trad wife di 26 anni che vive con il marito in Virginia: nel suo feed la ragazza indossa abiti stretti in vita e capelli biondi acconciati in modo impeccabile. Ha raccontato che le sue uniche preoccupazioni giornaliere sono la pulizia della casa e preparare del buon cibo. Anche Nara Smith, è una trad wife famosa per i video dove mostra la sua vita quotidiana con la famiglia, i suoi look e le sue abilità in cucina: se i suoi figli desiderano dei cereali o una torta lei è pronta a prepararli da zero.

Trad wife tra consensi e polemiche

Molti commenti sotto i post delle trad wife però non sono d'accordo con questo stile di vita anzi, pensano che si tratti di un passo indietro per l'emancipazione della donna, rinchiudendo il ruolo di donna nel classico steriotipo di genere, obbligate a diventare donne e madri perfette perchè sottomesse o obbligate. Nei commenti sotto questi video si parla addirittura di "antifemminismo". Oppure vengono definite "esempi negativi da seguire", perché mettono in discussione i traguardi dolorosamente conquistati dalle donne. Dall'altro lato, molte donne si sentono di invidiare questo tipo di vita. Una ragazza addirittura racconta di essere passata dal lavoro in campo finanziario alla vita della trad wife e di svegliarsi serena, senza ansia e stress.

#godsaves ♬ original sound - 𝑛𝑒̀𝑙𝑙𝑎ଓ @gwenthemilkmaid My testimony, from ØF to GOD is now up on my YouTube channel. I’m answering your most asked questions like why I made an account in the first place, what made me turn my life around, do I worry about money, will I have kids despite my past, and more. This is not as easy video for me to make but I truly feel called to do so! I hope I can inspire you to trust God always, no matter how scary. Redemption is always possible. You are never too far gone for God. #christiantestimony