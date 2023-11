Sinner, perché i suoi tifosi si vestono da carota? La spiegazione

Jannik Sinner sta facendo sognare anche in Coppa Davis. Dopo aver raggiunto un'incredibile finale alle Finals di Torino, il tennista azzurro è impegnato a Malaga nella semifinale che potrebbe portare l'Italia in finale 25 anni dopo l'ultima volta. Tra i tanti tifosi di Sinner ce ne sono alcuni che si fanno riconoscere per un travestimento particolare: quello da carota.

Delirio Sinner, annulla tre match point a Djokovic e lo batte in tre set. Ora il doppio decisivo

I Carota Boys

I Carota Boys sono sei amici di Revello, in provincia di Cuneo, appassionati di tennis e grandi tifosi di Jannik Sinner.

Si potrebbe pensare che il travestimento sia dovuto ai capeli rossi dell'altoatesino, ma in realtà il motivo è un altro. L'idea è infatti nata nel 2019 durante una partita di Jannik nel torneo di Vienna. Durante una pausa infatti Jannik aveva mangiato, invece di una banana o della classica barretta proteica, una carota. Ecco perché, da quel momento, il gruppo di amici si è sempre travestito da carota durante le partite di Sinner.

I Carota Boys hanno seguito Jannik a Parigi, Londra e addirittura New York, con la loro pagina Instagram che conta oltre 54 mila followers. E la loro presenza è stata notata anche da Sinner, che ha commentato: «Ormai sono quasi più famosi di me»