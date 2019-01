Qatar ExxonMobil Open, esordio positivo per Cecchinato: sconfitto Stakhovsky 6-4 6-2

Esordio positivo per Marco Cecchinato nel «Qatar ExxonMobil Open», torneo Atp 250 di scena sui campi in cemento del Khalifa International Tennis di Doha. Il 25enne palermitano, n.20 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding, ha sconfitto per 6-4 6-2 l'ucraino Sergiy Stakhovsky, proveniente dalle qualificazioni. Ora Cecchinato si giocherà un posto nei quarti con il vincente del match tra l'argentino Guido Pella e il turco Cem Ilkel. Ieri erano invece andati subito fuori Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Matteo Berrettini. Ultimo aggiornamento: 15:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA