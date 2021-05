Open Emilia-Romagna, Cecchinato battuto in finale da Korda

È bastata un'ora e sedici minuti allo statunitense Sebastian Korda per mettere ko il nostro Marco Cecchinato all'Open di Parma, challenger valido per l'Atp Tour 250. La partita è stata condotta in maniera molto agevole dal numero 63 al mondo, che vince il suo primo titolo del circuito Atp e che in 9 game al servizio ha concesso al tennista palermitano una sola palla break, peraltro annullata, nel nono game del secondo set.

There's nothing like your first ATP Tour title! 🏆 @SebiKorda defeats Cecchinato 6-2, 6-4 to prevail in Parma 👏#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/awXbOSJKON — ATP Tour (@atptour) May 29, 2021

Cecchinato chiude l'esperienza "casalinga" comunque in maniera positiva, spingendosi fino all'ultimo turno contro un avversario comunque più quotato ed essendo l'unico tennista italiano a superare gli ottavi di finali dopo le delusioni di Musetti e Sonego. Ora testa al Roland Garros dove lunedì alle 11:00 al primo turno sarà impegnato contro il giapponese Yasutaka Uchiyama

© RIPRODUZIONE RISERVATA