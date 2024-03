Medvedev-Sinner: orario e dove vedere la semifinale del Masters 1000

Jannik Sinner torna in campo a Miami per la semifinale del Masters 1000 contro il russo Daniil Medvedev. L'azzurro è ad un passo dalla finale del torneo e un'eventuale vittoria finale gli permetterebbe di diventare numero 2 al mondo, superando quindi Carlos Alcaraz. Prima però dovrà superare un osso duro come il tennista di Mosca ed eventualmente attendere l'altro finalista tra Zverev e Dimitrov.

