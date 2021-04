Sardegna Open, Musetti batte Evans e accede ai quarti: a Cagliari finisce 1-6, 6-1, 7-6

Super Lorenzo Musetti a Cagliari: battuto il rivale Daniel Evans. Continua quindi il torneo Atp Sardegna Open per lui. Infatti, il 19enne tennista azzurro ha vinto agli ottavi contro l'inglese, n° 32 al mondo, nel giro di tre set (1-6, 6-1, 7-6), e dopo aver annullato quattro match point (di cui tre consecutivi). La partita è stata nel complesso equilibrata fino al secondo set, dove i due si sono scambiati la leadership in modo simmetrico.

APPROFONDIMENTI TENNIS Tennis, Monte-Carlo Rolex Masters 2021: wild card per Lorenzo Musetti TENNIS Sardegna Open, Musetti show contro Novak: battuto l'austriaco in... TENNIS Sardegna Open, oggi in campo Musetti, Cecchinato, Fabbiano e... TENNIS Tutti pazzi per Sinner: l'Italia si è innamorata di Jannik TENNIS Sinner, Musetti e gli altri: l'Italia ha una generazione di...

Sardegna Open, Marco Cecchinato eliminato da Hanfmann per 7-5, 6-1

Decisivo, invece, il terzo set: dove né Musetti né Evans sono riusciti ad emergere subito e in modo netto: nemmeno sul finire del dodicesimo game, quando l'azzurro ha conquistato un match point servito sul piatto d'argento da Evans, poi sprecato. Nonostante tutto, però, Musetti ce l'ha fatta: è ai quarti di finale. Sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari il tennista toscano venerdì nei quarti attende il vincente della sfida - che chiuderà il programma odierno - tra il serbo Laslo Djere, n.57 del ranking e campione in carica, e l'australiano John Millman, n.44 Atp e sesto favorito del seeding. Fuori, invece, Marco Checchinato, che questa mattina ha perso in due set (7-5, 6-1) contro il tedesco Hanfmann.

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA