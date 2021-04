Sardegna Open, Musetti show contro Novak: battuto l'austriaco in 50 minuti. Ora gli ottavi

A Cagliari è Musetti show: battuto l'austriaco Novak. Le aspettative sull'azzurro, all'Atp 250 Sardegna Open, sono state rispettare: all'esordio ha battuto 6-0, 6-1 in cinquantadue minuti il quasi pari ranking Novak. Per Musetti si apre così la strada per gli ottavi. In realtà tra lui e l'austriaco c'è un abisso. Musetti ha domato subito vento e rivale, che dopo venti minuti già scuoteva la testa, sconfitto. Nel corso della partita i due hanno dato spettacolo, con Novak che giocava lontano e Musetti che ha quasi sempre indovinato le smorzate, ricalcolando le traiettorie anche in funzione del maestrale.

Poi una risposta da sotto le gambe e per finire il match point risolto con un lob. Uno spettacolo live per pochi spettatori, ma i tanti che hanno visto la partita in tv su Supertennis e Sky hanno visto un futuro luminoso per lui e per il tennis azzurro. Mix perfetto di concentrazione e freschezza. Ora agli ottavi c'è Evans, numero uno del tabellone. «Lo affronterò a viso aperto», ha dichiarato Musetti subito dopo la gara. Negli altri singolari avanti Millman, Struff e Broady. A seguire sul centrale di Monte Urpinu il derby Cecchinato-Fabbiano. L'altro azzurro in campo è Travaglia. Nel doppio passano Pellegrino-Zeppieri. Grande attesta nel doppio per Jacopo e Matteo Berrettini

