Sardegna Open, Marco Cecchinato eliminato da Hanfmann per 7-5, 6-1

Si conclude al secondo turno l'avventura di Marco Cecchinato al Sardegna Open. Il torneo Atp 250, da 408.800 euro di montepremi e che quest'anno si sta disputando sulla terra rossa del Tennis Club Cagliari, perde così l'azzurro numero 93 nella classifica mondiale. Cecchinato, già finalista nella prima edizione del torneo, è stato sconfitto dal tedesco Yannick Hanfmann per 7-5, 6-1 in un'ora e 33 minuti di partita. Hanfmann al momento si trova in 105° posizione nella classifica mondiale.

