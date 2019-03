Kyrgios, sconfitta e “magia”: la giocata contro Coric è da impazzire Video

La battuta “da sotto” in stile Michael Chang, le racchette spaccate e le liti con arbitri e tifosi. Sui campi di Miami si è ammirato ancora una volta tutto il repertorio di Nick Kyrgios. Ma il folle australiano, che ieri ha salutato il torneo, battuto 4-6 6-3 6-2 dal croato Borna Coric, numero 13 del mondo, si sta prendendo la ribalta web per quella che al momento è la giocata del 2019 e “rischia” di rimanere tale fino alla fine dell'anno.



Nel match contro il croato, il genio-e-sregolatezza australiano ha deliziato i tifosi prima con una volèe no look e poi, sul pallonetto di Coric (strepitosa anche la sua reazione d'istinto alla prima giocata di Kyrgios), con un tweener incrociato (il colpo giocato di spalle con la racchetta che impatta sotto le gambe) che ha lasciato di sasso l'avversario. Inutile a dirlo: l'highlight del torneo.





