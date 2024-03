Sinner imbarazzato da Serena Williams: «Non dirlo per favore». Il siparietto all'Atp Miami

Jannik Sinner ha vinto nella semifinale del Master 1000 Miami contro Daniil Medvedev. Due set domincati da parte dell'italiano che al termine della partita ha ricevuto dei complimenti da una leggenda del tennis. Serena Williams era presente allo stadio che ha fatto da cornice alla sfida e al termine dell'incontro si è voluta congratulare con l'italiano di persona. Per questo motivo la quarantaduene è scesa in campo dove con i suoi commenti ha fatto imbarazzare Jannik.

Siparietto Sinner-Williams, cosa si sono detti

Dopo la grande prestazione del classe 2002, Williams si è congratulato con lui facendogli un complimento che ha creato non poco imbarazzo: «Vorrei avere un diritto così». Un'investitura importante da parte dell'ex tennista del Michigan che è stata numero 1 al mondo per ben 319 settimane, di cui 189 di seguito. Sinner ha risposto con molta umiltà: «Non dirlo per favore» a cui è seguita la replica dell'americana: «No sul serio, la velocità della racchetta, la potenza sei impressionante.

Ti faccio le mie congratulazioni, hai meritato la finale».