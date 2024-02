Sinner, quando diventerà 1 al mondo? I numeri Atp (e l'occasione unica al Roland Garros)

Jannik Sinner raggiunge il terzo posto nel ranking ATP. Ma quando diventerà primo? Ecco, direte, i soliti italiani che non si accontentano mai e non si godono il momento. Premessa: Sinner ha segnato un'importante evoluzione nel tennis italiano e per questo puntiamo ancora più in alto. Ma quali sono le coordinate? Nonostante la sfida per il primo posto sembri difficile, Sinner ha dimostrato la sua capacità di competere e vincere contro i migliori giocatori del circuito, inclusi Djokovic e Alcaraz, mostrando eccellenze tecniche e una notevole maturità mentale e fisica.

Sinner numero uno al mondo, quando e come

Jannik Sinner si trova di fronte alla sfida di dimostrare il suo valore anche sulla terra rossa, dopo aver ottenuto eccellenti risultati sul cemento. La sua prossima grande opportunità potrebbe essere al Masters 1000 di Indian Wells a marzo, ma il vero banco di prova sarà il Roland Garros, vero tallone di Achille di Sinner. Il suo successo nei tornei su terra dipenderà dalla sua capacità di adattarsi a questa superficie, dove giocatori come Alcaraz e Djokovic mostrano invece una grande affinità. La sfida per Sinner, secondo anche molti ex giocatori, sarà quindi quella di migliorare il suo gioco sulla terra rossa per competere al meglio anche in questo contesto.

L'importanza del Roland Garros

Nel 2023 al Roland Garros Jannik Sinner venne eliminato al secondo turno del torneo dal tedesco Daniel Altmaier. Il match si era protratto fino al quinto set e, dopo la sconfitta, Sinner guadagnò solo 45 punti, numero relativamente modesta rispetto ai punti offerti nelle fasi avanzate della competizione.

Questo dettaglio ha un'importante implicazione per la classifica ATP di Sinner quest'anno al Roland Garros. Poiché i punti ATP vengono calcolati su una base "rolling" di 52 settimane, i giocatori devono difendere i punti guadagnati nei tornei dell'anno precedente. Avendo accumulato solamente 45 punti da difendere al Roland Garros di quest'anno, Sinner si trova in una posizione vantaggiosa: ha poco da perdere e molto da guadagnare.

Se Sinner riuscirà a superare il secondo turno e avanzare ulteriormente nel torneo, avrà l'opportunità di aumentare significativamente il suo totale di punti.

Come funziona la classifica ATP

Questo sistema di calcolo dei punti rende il Roland Garros di quest'anno particolarmente cruciale per Sinner, offrendogli l'occasione di fare un balzo significativo in avanti nella classifica ATP con un buon risultato.

La classifica ATP (Association of Tennis Professionals) determina il ranking dei tennisti professionisti maschili a livello mondiale. È un sistema di punteggio che si basa sui risultati ottenuti nei tornei durante un periodo mobile di 52 settimane, comunemente noto come "rolling year". Ecco come funziona:

Punteggi dei tornei

I tornei sono classificati in diverse categorie, ognuna delle quali assegna un numero specifico di punti ai giocatori in base a quanto avanzano nella competizione. Le categorie principali includono:

Grand Slam: Australian Open, French Open, Wimbledon e US Open. Il vincitore riceve 2000 punti.

ATP Tour Masters 1000: Tornei di alto profilo con il vincitore che guadagna 1000 punti.

ATP Tour 500: Serie di tornei con 500 punti per il vincitore.

ATP Tour 250: Tornei che offrono 250 punti al vincitore.

Ci sono anche tornei Challenger e Futures per i giocatori di livello inferiore, che offrono un numero minore di punti.

Calcolo del ranking

Il ranking di un giocatore è determinato dalla somma dei punti accumulati nei migliori 18 tornei per i giocatori di singolo e 19 tornei per le coppie di doppio, giocati nell'arco delle ultime 52 settimane. Questi includono:

I 4 tornei del Grand Slam;

I 8 migliori risultati nei tornei ATP Tour Masters 1000;

I migliori 6 risultati dai tornei ATP Tour 500, ATP Tour 250, Challenger, Futures, e la Coppa Davis, con alcune regole specifiche per garantire la partecipazione a diversi livelli di eventi.