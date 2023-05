Diretta Internazionali tennis, Medvedev-Tsitsipas 4-4: chi vince sfida Rune in finale

Dopo Rune, che ha battuto in semifinale Ruud, gli Internazionali BNL d'Italia aspettano il nome del secondo finalista. In campo il greco Tsitsipas e il russo Medvedev: una super sfida al Centrale, tra due giocatori che non si amano particolarmente. Medvedev ha raggiunto al finale dopo aver battuto in due set il tedesco Yannick Hanfmann, Tsitsipas dopo la vittoria contro Borna Coric. Il match è stato momentaneamente sospeso sul 4-4 a causa della pioggia.