Non fidatevi delle apparenze. Esiste la pretattica ed esistono due livelli, fra i campioni e gli altri e fra la prima e la seconda settimana degli Slam. Così, Novak Djokovic perde con Machac 6-4 0-6 6-1 nelle semifinali del “250” di Ginevra, soprattutto di fisico, regalando sprazzi di vero Nole, come già contro Hanfmann e Griekspoor: la sua è una lunga volata che deve riportarlo in forma - complice un buon sorteggio - dai quarti del Roland Garros, dove difende il titolo e il numero 1 del mondo. E Jannik Sinner, il suo primo rivale, anche lui con le polveri bagnate dopo l’infiammazione all’anca, recita la parte dell’agnellino nella prima conferenza stampa ufficiale a Parigi. Ma anche il Profeta dai capelli rossi userà le prime partite come test per quelle più importanti, contro gli avversari più importanti. Intanto al primo turno troverà l’americano Eubanks.

Sinner al Roland Garros: «Non sono al 100% ma ho fiducia. Posso giocare un buon tennis a Parigi»

CONCRETEZZA

Djokovic, forte dei 98 titoli ATP, fra cui i 24-record Slam, e Sinner, forte della magica volta da settembre con la coppa Davis, gli Australian Open e la scalata al numero 2 della classifica, sanno benissimo entrambi a che punto sono della condizione e che cosa gli manca. «Ho deciso di giocare perché il Roland Garros è un torneo molto importante, è uno Slam, cerco di capire anno dopo anno come giocare meglio sulla terra battuta e quest'anno avremo anche le Olimpiadi su questa superficie, quindi potrebbe essere molto importante. Perciò voglio farne parte anche se la condizione non è al 100%, ma non potevamo fare miracoli a meno di 10 giorni dall’esordio. Ecco perché sono già felice di essere qui, dopo un periodo non facile, per la rinuncia di un torneo speciale come Roma, vediamo che cosa posso fare con questa forma», spiega il 22enne altoatesino. L’anca però è guarita: «Come avevo detto, sto bene, altrimenti non sarei a Parigi. Abbiamo deciso dopo gli esiti molto positivi degli ultimi esami, ho fatto lunghi giorni di allenamento e ho capito che l'anca regge. Anche se non ho giocato a tennis per quasi tre settimane, che è parecchio, prima di uno Slam. Solo qui ho ripreso a giocare punti, gli ultimi tre giorni. Non è molto, ma sono fiducioso che ogni giorno io possa migliorare sempre di più. È un approccio al torneo un po' diverso. Spero che il primo turno possa aiutarmi a trovare il ritmo. La cosa più importante sarà il lato mentale, essere pronti ad accettare le cose sul campo».Attenzione, Djokovic e Sinner sono sulla stessa lunghezza d’onda. Dice Jannik: «La pressione è un privilegio, ce l’hai sempre, non dipende dalle ambizioni della prima o della seconda settimana. Il mio approccio allo sport è molto semplice: quando dici che devi vincere, dal mio punto di vista è già sbagliato, ogni partita inizia sempre da 0-0 e il migliore vince». E gli altri, Sinner? «Non mi guardo molto intorno: vengo al club, faccio le mie cose e sono di nuovo via. Lunedì ho il mio lavoro da svolgere, ho un avversario e spero di poter mostrare un po’ di buon tennis. Questa è l'unica cosa a cui penso, per tutte le altre domande ci sarà tempo. Nessuno può predire il futuro».

ITALIANI

Intanto, salgono a 15 gli azzurri in tabellone (10 uomini). Nel terzo ed ultimo turno delle qualificazioni cedono al terzo set Maestrelli e Vavassori, ma non Sara Errani che, 12 anni dopo la finale, firma la partecipazione numero 14 sulla sacra terra rossa. Nelle semifinali “250”, a Lione, Luciano Darderi si arrende per 6-2 6-4 ad Etcheverry, più esperto e avanti in classifica, numero 29 contro 47: da lunedì il 22enne nato in Argentina che ha abbracciato la bandiera del nonno di Fano sale al 40, da 128 di gennaio; a Ginevra, Flavio Cobolli e Casper Ruud sono fermati dalla pioggia al momento del via.