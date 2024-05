Djokovic fuori dall'Atp 250 di Ginevra, ko in 3 set con Machac: «Sono preoccupato per il Roland-Garros»

Termina il Ginevra Open per il n°1 Novak Djokovic. Il serbo perde in tre set contro il ceco Thomas Machac (4-6, 6-0, 1-6) e dice addio alla possibilità di vincere l'Atp 250 svizzero. Una semifinale combattuta, durata due ore e cinque minuti che ha visto trionfare il 23enne di Beroun.

La sconfitta di Djokovic vuol dire che il serbo parteciperà al Roland Garros senza avere vinto alcun titolo in stagione, cosa che non gli capitava dal 2018. Nole non sembra il solito schiacciasassi che siamo abituati a vedere sul campo, soprattutto sulla terra rossa. Il numero 1 del ranking Atp aveva vinto contro Hanfmann negli ottavi di finale del Ginevra Open e ieri si era imposto in due set sull'olandese Griekspoor, nonostante le difficoltà nel primo set. Oggi, però, non è riuscito a fare il passo decisivo per approdare in finale. Per Machac si tratta della prima finale Atp in carriera che gli consentirà di entrare in top 40 dalla prossima settimana.

Le parole di Djokovic al termine del match

«Non so cosa pensare di questo match, non voglio togliere nulla all’avversario che ha meritato di vincere, ma purtroppo non stavo bene, ho avuto una brutta nottata e anche oggi non mi sentivo bene» le parole di Djokovic molto deluso al termine del match. «Come ho fatto a vincere il secondo 6-0? Francamento non lo so. Sono preoccupato per il Roland Garros, non ho giocato bene per tutto l’anno.