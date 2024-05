Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

Oggi a Parigi comincia il Roland Garros numero 123: si disputa dal 1891 ma come Slam è il 94 e dal 1928 ha sede a Porte d’Auteuil. Dal 2020 il campo centrale, Philippe Chatrier, ha una copertura prensile, e oggi verrà inaugurato il tetto anche del secondo campo, il Suzanne Lenglen. Dei big esordisce solo Carlos Alcaraz, contro J.J. Wolf, e nel derby fra campioni sul viale del tramonto, il re 2015, il 39enne Stan Wawrinka, ed il 37enne Andy Murray, finalista 2016. Per l’Italia, in campo Bronzetti-Osaka, Sonego-Humbert, Nardi-Moeller e Trevisan-Danilovic.

YANNIK & RAFA

Domani, l’atteso esordio del primatista di 14 trionfi a Parigi, Rafa Nadal, contro uno dei principali favoriti al successo finale, Sascha Zverev. Primo match anche per Jannik Sinner (contro lo statunitense Chris Eubanks, 43 ATP): il 22enne altoatesino, 2 del mondo e del torneo, al rientro dopo la rinuncia di Roma per l’infiammazione all’anca e con pochi giorni di allenamento sul campo, ha però chiare ambizioni di successo dopo essersi aggiudicato il primo Major stagionale a Melbourne e anche di sorpasso del numero 1 in classifica, Novak Djokovic, in deficit di vittorie e di fiducia. Ad avvalorare le possibilità dell’italiano un commento di Marton Fucsovics dopo l’allenamento col Profeta dei capelli rossi: «Ma come gioca? Questo vince il torneo!».

Nella semifinale del “250” di Ginevra rimandata a ieri mattina dalla pioggia, Flavio Cobolli offre una grande prestazione e dà un’ottima dimostrazione dei suoi progressi. Il 22enne, allenato da papà Stefano, ex pro, domina per 6-1 nel primo set l’ex numero 2 del mondo (oggi 7) Casper Ruud, finalista agli ultimi 2 Roland Garros, esibendo un servizio potente e anche in kick di estrema efficacia, colpi perentori da fondo e sublimi soluzioni a rete. Poi si disunisce e perde con lo stesso punteggio il secondo parziale, nel terzo resiste al veemente ritorno del norvegese cresciuto alla Nadal Academy, scappa 4-1, si fa riprendere, manca un match point e poi cede al tie-break. Domani “Cobbo” firma il best-ranking al numero 53 (da 56), mentre Ruud sigla il terzo successo in Svizzera (12° ATP, col record stagionale di 34 partite vinte) battendo Machac (Cec) 7-5 6-3. Dopo 3 successi Challenger, a Lione esplode il 20enne di casa, il 2.03 Giovanni Mpetschi Perricard che conquista il primo titolo ATP domando in finale Etcheberry (Arg) 6-4 1-6 7-6.

Finali donne, a Strasburgo: Keys (Usa) b. Collins (Usa) 6-1 6-2, a Rabat: Stearns (Usa) b. Sherif (Egi) 6-2 6-1.