Internazionali d'Italia, Camila Giorgi rinuncia: infortunio al polso. Seppi fuori un posto dal main draw

Forfait azzurro. Camila Giorgi salta gli Internazionali BNL d'Italia a causa di un infortunio al polso destro. La 27enne marchigiana non gioca un match ufficiale oramai da due mesi. Al posto dell'azzurra nel main draw entra la ceca Barbora Strycova.

John Isner, statunitense, numero 10 del ranking mondiale, invece si è cancellato dagli IBNL d'Italia per l'infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot. Andreas Seppi è al momento fuori un posto dal main draw del torneo romano, in programma al Foro Italico dal 12 al 19 maggio. Ultimo aggiornamento: 10:44