Internazionali Tennis a Roma, dove vederli in diretta tv e streaming

Con il sorteggio a Piazza di Spagna è iniziato il conto alla rovescia per il via degli Internazionali d'Italia, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su Now dal 10 al 21 maggio. Una manifestazione molto attesa a Roma ma anche nel resto dell'Italia del tennis che seguirà l'evento in tv e non solo. Andiamo a vedere nel dettaglio come e dove vedere gli Internazionali d'Italia BNL di Tennis in tv.

Internazionali di Tennis a Roma, dove vederli in tv e streaming

Dal 10 al 21 maggio appuntamento in diretta su Sky e in streaming su Now con gli Internazionali Bnl d'Italia. L'80esima edizione del torneo maschile del circuito Atp Masters 1000 di tennis sarà live su due canali dedicati, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, per seguire al meglio l'evento romano. Risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok) con l'hashtag #SkyTennis. Ogni giornata sarà arricchita dagli approfondimenti live dallo studio speciale di Sky al Foro Italico, con commenti e analisi, per guidare gli appassionati tra una sessione di gioco e l'altra, e al termine della giornata con i colpi migliori, le interviste, gli aggiornamenti minuto per minuto per fare vivere non solo l'aspetto tecnico, ma anche la magica atmosfera del torneo, in una lunga no-stop: appuntamento con Eleonora Cottarelli, gli inviati Stefano Meloccaro ed Angelo Mangiante, e tanti ospiti a rotazione. Le partite non avranno segreti grazie a una super-squadra tecnica con tante stelle del calibro di Ivan Ljubicic, il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri, Paolo Lorenzi, oltre alla «prima firma» dei commentatori di Sky Sport, Paolo Bertolucci. I commenti dei match saranno arricchiti anche da Laura Golarsa, Stefano Pescosolido e Raffaella Reggi. Elena Pero e Luca Boschetto, invece, guideranno la squadra Sky dei telecronisti. Inoltre, ogni giorno alle 13, live dal Foro Italico, l'edizione di Sky Sport 24 «Il tennis è servito».

Da non perdere anche gli appuntamenti giornalieri con highlights e rubriche per vivere il dietro le quinte del torneo, anche con il grande appuntamento di «Insider», per raccontare anche il backstage degli Internazionali. Saranno presenti, come sempre nella Casa dello Sport, frequenti «contaminazioni» del tennis con gli altri grandi eventi di Sky, come i grandi appuntamenti con le coppe europee di calcio e di motori, che si interfacceranno con il super studio live dal Foro Italico per creare un unico grande racconto di sport, che proprio a Roma avrà il suo cuore nelle due settimane degli Internazionali. Sky è Official Broadcaster del torneo maschile degli Internazionali BNL d'Italia.

Internazionali Tennis a Roma, dove vederli in diretta tv e streaming gratis

Tutti gli appassionati potranno godersi l’evento in tv grazie a una copertura capillare. Il canale tv della FIT, detentore dei diritti WTA, trasmetterà integralmente in chiaro e in diretta gli incontri del torneo femminile per il 14esimo anno consecutivo. L’offerta non si limiterà solo alle emozioni dei match: previsti studi, approfondimenti, interviste ai protagonisti, viaggi esclusivi dietro le quinte del torneo.

Inoltre, un match ATP al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset (Italia 1 e Canale 20) e un secondo match ATP in differita serale da SuperTennis.

Tutti i match del torneo femminile saranno visibili in contemporanea anche su SuperTenniX, l’evoluzione digitale di SuperTennis. Una piattaforma che la Federazione Italiana Tennis ha voluto per stare al passo con i tempi, per raggiungere un pubblico ancora più esteso e per accrescere la passione dei tesserati, per i quali l’accesso è gratuito. Anche i non tesserati possono avere accesso a SuperTenniX sottoscrivendo uno dei pacchetti previsti: 3,99 euro al mese o 34,99 euro per la sottoscrizione annuale. Entrambe le offerte prevedono 14 giorni di prova gratuiti.

Internazionali di Tennis sul web

IlMessaggero.it coprirà l'evento grazie alle notizie pubblicate sul sito in tempo reale, così come sui canali social del portale ufficiale dell'evento. I canali social degli Internazionali BNL d’Italia, infatti racconteranno ogni emozione del torneo, dal campo alle aree riservate ai giocatori, così da dare una visione completa di quel che accade agli appassionati, per essere in costante collegamento con il grande tennis.

Il sito www.internazionaliditalia.org e la app ufficiale del torneo manterranno il loro ruolo centrale nell’informazione e nel supporto agli utenti. Da quest’anno c’è anche la IBITV (sulla app), per vedere in diretta e on demand le fasi finali dei tornei di prequalificazione e le sessioni di allenamento dei campioni.