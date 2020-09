Internazionali a porte aperte: tornano in vendita i biglietti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glispalancano i cancelli. Non solo per chi è già in possesso di un biglietto. Con il definitivo via libera alla limitata presenza del pubblico, ufficializzato ieri daldella presidenza del Consiglio, anche chi non è in possesso di un tagliando acquistato in prevendita potrà assistere alle semifinali e alle finali del Foro Italico . Sono infatti ancora disponibili molti dei 1.000 posti “liberati” dai provvedimenti governativi decisi ieri dall’intervento del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e inizialmente riservati ai soli appassionati che avevano a suo tempo pre-acquistato i titoli di accesso alle tre sessioni finali di gioco del torneo, originariamente programmate nello scorso maggio. Molti degli appassionati non hanno esercitato il diritto di prenotazione preferendo ilmaggiorato del 25% che permetterà loro di riacquistare i biglietti per le prossime due edizioni degli Internazionali, per ledi Torino o per ledi Milano.I biglietti per le semifinali di domani (un incontro maschile e due femminili nella sessione diurna, che avrà inizio alle 12; il secondo incontro maschile nella sessione serale, che avrà inizio non prima delle 19) potranno essere acquistati online sul sito www.ticketone.it fino ad esaurimento. I prezzi sono gli stessi fissati per il 16 e 17 maggio 2020.