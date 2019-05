Osaka e Bertens ai quarti, doppia impresa Mladenovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La numero uno del mondovola ai quarti. La tennista giapponese, dopo il doppio 6-3 rifilato in mattinata alla Cibulkova, con lo stesso identico punteggio ha battuto nel pomeriggio la romena Buzarnescu che aveva approfittato del ritiro della Goerges, testa di serie numero 16, negli ottavi.La Osaka ora affronterà, sesta giocatrice del seeding, che invece ha faticato più del previsto oggi: tre set controin mattinata e altrettanti (6-4 1-6 6-3) nel pomeriggio per avere la meglio sullaNote di merito per. La britannica nella stessa giornata fa fuori prima, testa di serie numero 7, e poi l'eternaper 6-2 6-4. Meglio fa Kiki Mladenovic, nel main draw dalle qualificazioni. La francese in mattinata ha eliminato, fresca semifinalista a Madrid, e nel pomeriggio ha concesso il bis contro la quotatissima australiana, testa di serie numero 8: 6-2 6-3 lo score. Continua la marcia della wild cardche sfrutta il forfait diquando era comunque in vantaggio 6-4 3-1.