Ibi19, Osaka e Halep dalla stessa parte del tabellone

Sorteggio anche il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia, sempre allo stadio Pietrangeli. Le prime otto teste di serie entreranno in gioco scena direttamente al secondo turno, ma nella parte alta dal lato della giapponese Naomi Osaka, numero 1 del ranking, c’è la romena Simona Halep. Nella parte bassa, invece, con la ceca Petra Kvitova, c’è la connazionale Karolina Pliskova.AZZURRETutte le azzurre in tabellone, provenienti dalle pre-qualificazioni, usufruiscono di una wild card: Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini se la vedranno rispettivamente contro una qualificata e Sofia Kenin, mentre Sara Errani sfiderà la Kuzmova (con Ashleigh Barty sullo sfondo al secondo turno).SFIDEDa non sottovalutare lo scontro tra la romena Mihaela Buzarnescu e la lettone Jelena Ostapenko. Si annuncia avvincente poi il derby della Repubblica Ceca tra Marketa Vondrousova e Barbora Strycova.Possibile un secondo turno in famiglia tra Serena e Venus Williams. Serena pesca una qualificata, mentre Venus pescala belga Elise Mertens. Nella parte bassa scontro immediato tra Caroline Wozniacki e l’americana Danielle Collins, mentre Belinda Bencic se la vedrà con la lettone Anastasija Sevastova.