Madrid, Halep prima finalista

Simona Halep è la prima finalista del torneo Wta di Madrid. In semifinale la rumena, numero tre del ranking e del seeding, due volte campionessa a Madrid (2016-2017), ha sconfitto per 6-2, 6-7 (2-7), 6-0, in poco meno di due ore, la svizzera Belinda Bencic, numero 18 del ranking mondiale, protagonista nei quarti dell'eliminazione della numero uno del mondo Naomi Osaka. Per la Halep quella di domenica sarà la 35esima finale in carriera. In serata, invece, l'olandese Kiki Bertens, numero 7 del ranking e del seeding, finalista nel 2018 affronta la statunitense Sloane Stephens, numero 8 del ranking e del seeding. Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA