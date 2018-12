Hopman Cup, non basta Serena: Usa battuti dalla Grecia di Tsitsipas

Il successo di Serena Williams nell'edizione 2019 della Hopman Cup, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF, non basta per portare gli Stati Uniti al successo contro la Grecia che, grazie al talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B per 2-1. Nell'unica sfida in programma nell'ultima giornata del 2018 sul veloce indoor della «Perth Arena», il punto decisivo per i greci è arrivato dal doppio dopo che Tsitsipas aveva battuto 6-3 6-7 6-3 Frances Tiafoe e la Williams aveva riportato in parità gli Usa superando 7-6 6-2 Maria Sakkari: nel match decisivo Sakkari e Tsitsipas hanno battuto per 4-1 1-4 4-2 Serena e Tiafoe. Gli Usa si giocheranno ora le chance di finale domani nella sfida clou del girone contro la Svizzera di Federer e Bencic. © RIPRODUZIONE RISERVATA