Federer salta gli Australian Open: rientro a fine febbraio

Federer salta gli Australian Open. E per lui è la prima volta in carriera. Il 39enne svizzero non ha recuperato ancora dal doppio intervento al ginocchio e non ci sarà al torneo del Grande Slam di Melbourne. L'annuncio è arrivato prima dagli organizzatori e poi dal manager Tony Godsick: «Roger ha deciso di non giocare il torneo nel 2021. Ha fatto progressi importanti negli ultimi mesi con il ginocchio, tuttavia, dopo un consulto con il team, ha deciso che la cosa migliore a lungo termine sia tornare ad essere competitivo dopo gli Australian Open». Appuntamento quindi almeno a fine febbraio.

Il venti volte campione di uno Slam è fermo da un anno (l'ultima apparizione proprio agli Australian Open a inizio 2020) ma nelle ultime settimane si stava allenando a Dubai ed era stato inserito nella lista degli iscritti per gli Australian Open che partiranno l'8 febbraio.

