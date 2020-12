Australian Open: Murray in tabellone grazie a una wild-card

In attesa di sapere se Roger Federer ce la farà oppure o no, gli Australian Open portano a casa un altro dei Fab Four, Andy Murray. Lo scozzese, 33 anni e attuale n.122 nella classifica Atp, continua la crociata personale per il rientro dopo la doppia operazione al fianco destro e sarà in campo a Melbourne grazie a una wild-card, annunciata oggi dagli organizzatori dello Slam Down Under. L'ex numero uno del mondo aprirà la stagione al Delray Beach Atp (7-13 gennaio), anche in questo caso grazie a una wild-card. Invito anche per l'australiano Thanasi Kokkinakis, a sua volte reduce da problemi fisici che ne hanno peggiorato la classifica.

