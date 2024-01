Djokovic primo semifinalista degli Australian Open, Fritz eliminato: ora attende il vincitore tra Sinner e Rublev

In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità nel finale. Un match durato 3 ore 45 minuti e che ha visto trionfare il numero uno al mondo per la nona volta in carriera contro il tennista statunitense.

Fritz ha tenuto botta a Djokovic, vincendo 6-4 il secondo set e rimettendo la partita in carreggiata. Nella seconda parte di gara il serbo ha preso il sopravvento e ha travolto il californiano, mettendo il sigillo sulla semifinale. Novak si conferma eroe in Australia e ora attende il vincente tra Sinner e Rublev.