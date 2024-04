La celebre attrice Zendaya , in questi giorni in "tour" per presentare il film "Challengers", è stata avvistata in tribuna durante il prestigioso torneo di tennis a Montecarlo . L'evento sportivo ha visto fronteggiarsi i talenti emergenti del tennis mondiale, Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, in una partita che ha catturato l'attenzione di appassionati e celebrità come appunto l'attrice tifosa del tennista azzurro.