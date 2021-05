Atp Madrid, Medvedev batte Davidovich Fokina e vola agli ottavi

Ostici sedicesimi di finale per il numero tre al mondo Daniil Medvedev, che in tre set combattuti e in 2 ore e 13 minuti di gioco mette al tappetto il numero 49 lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Il russo è costretto a rincorrere dopo la fine del primo set, che Davidovich Fokina si aggiudica per 6-4 mettendo a segno il break decisivo nel decimo game. Nel secondo set il moscovita invece riprende il mano le redini dell'incontro piazzando il break decisivo nel settimo game e difendendolo fino a fine ripresa, che si chiude 4-6. Più agevole invece il terzo set, che il 25enne russo conduce sin dal terzo game e lo chiude col doppio break col punteggio di 2-6. Negli ottavi di finale previsti per domani lo attende il cileno Cristian Garin, che stamattina ha battuto in due set Dominik Koepfer. Per le 14.45 è invece previsto il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin.

He was down, but he is not out 💪

🇷🇺 @DaniilMedwed beats Davidovich Fokina 4-6, 6-4, 6-2 and he will play Garin in the #MMOPEN 3R. pic.twitter.com/pwELTuRipb

