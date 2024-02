Alcaraz, infortunio alla caviglia e ritiro dal torneo di Rio: cosa cambia per Sinner (e per il ranking)

È durato solo due game il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro di Carlos Alcaraz. A causa di un infortunio alla caviglia destra, il tennista numero due al mondo è stato costretto a ritirarsi al primo turno della competizione, lasciando la vittoria al brasiliano Tiago Monteiro. Un fatto, questo, che costerà allo spagnolo ben 300 punti nel ranking ATP e che farà così assottigliare il margine nei confronti di Jannik Sinner, a soli 535 punti di distanza.

L'infortunio di Alcaraz

È finito dopo soli due game il torneo Atp 500 di Rio de Janeiro (terra, montepremi 2.271.715 dollari) per Carlos Alcaraz.

«Ho sentito dolore subito e ho pensato che sarebbe stato difficile continuare se le cose non fossero migliorate - ha spiegato Alcaraz -. Ho giocato qualche punto e non miglioravano, non riuscivo a muovermi bene e ho capito che sarebbe stato impossibile continuare. Se avessi continuato credo che l'infortunio sarebbe peggiorato». In conferenza stampa il numero 2 del ranking mondiale ha spiegato che effettuerà dei test ma il suo staff medico non sembra preoccupato per l'entità dell'infortunio. «Credono non sia grave», ha sottolineato Alcaraz che, prima del Masters 1000 di Indian Wells, è atteso dall'esibizione con Rafael Nadal a Las Vegas.

Cosa cambia per il ranking

Se Alcaraz è uscito dal campo sofferente e dispiaciuto, a sorridere stanotte è stato Jannik Sinner. Dopo l'infortunio del collega spagnolo, il tennista numero tre al mondo ha infatti recuperato alcuni punti in ottica ranking, assottigliando il margine dei confronti del numero due. Il ritiro a Riode Janeiro è infatti costato 300 punti all'iberico, che ora ha un vantaggio di 535 lunghezze sull'italiano. Un vantaggio, questo, che però potrebbe svanire molto presto. A Indian Wells Carlos Alcaraz, campione in carica, potrà infatti al massimo confermare gli 8.805 punti. In caso di sconfitta, però, ne avrebbe al massimo 8.455, in quanto la finale di un Masters 1000 a 96 ne garantisce 650. Sinner, vincendo il titolo, arriverebbe invece a 8.710, superandolo e diventando il primo italiano a salire nella top due nella storia del tennis maschile.