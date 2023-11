Lazio, lieve lesione per Vecino mentre Zaccagni è già al lavoro. Intanto Spalletti chiama Lazzari

Secondo e ultimo giorno di riposo per la Lazio. La squadra avrà altre 24 ore di relax dopo le fatiche del derby e domani tornerà nel pomeriggio a Formello. Sarà una settimana soft per buona parte dei giocatori biancocelesti, soprattutto chi sta giocando di più. Questi ultimi verranno gestiti, mentre per tutti coloro che si sono visti di meno in campo si cercherà di alzare i ritmi. Considerando chi è partito con le rispettive Nazionali e chi è infortunato, almeno inizialmente si vedrà un gruppo a ranghi ridotti con diversi giovani aggregati dalla Primavera.

Lazio, Zaccagni già al lavoro. Lieve lesione per Vecino

Per quanto riguarda il capitolo infortunati arrivano novità importanti. Quello che sta peggio, Zaccagni, ha già iniziato il percorso di riabilitazione dalla distorsione al ginocchio destro. L'esterno si sta alternando tra fisioterapia e palestra e al momento non è da escludere un rientro per Salerno. Ci proverà anche Vecino, costretto a restare a Formello per una lieve lesione al gluteo anziché al flessore della coscia destra come si pensava inizialmente. L'altro calciatore che non raggiungerà la propria Nazionale è Marusic a causa della riacutizzazione dei fastidi alla caviglia destra.

Lazzari si aggrega ai giocatori con le Nazionali

Per due giocatori che non partono più, ce n'è un altro convocato in extremis. Si tratta di Lazzari. Il terzino biancoceleste, reduce da una buona crescita nell'ultimo periodo, è stato chiamato da Spalletti per sostituire Calabria e a Coverciano ritroverà Provedel. Chiudono la lista degli impegnati con le Nazionali Hysaj, che con la sua Albania giocherà contro Moldavia e Far Oer per le qualificazioni agli Europei, e Kamada, convocato dal Giappone per i match di qualificazione ai Mondiali contro Birmania e Siria.