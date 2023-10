Lazio, ripresa tattica a Formello. Sarri pensa già al Sassuolo, ma non si vedono quattro titolari

Guai a pensare che sia presto pensare al Sassuolo. Appena Sarri ha ritrovato la sua Lazio a Formello infatti ha cominciato subito a lavorare tatticamente. Un po' perché bisogna proseguire con l'inserimento dei nuovi e un po' perché la squadra "ammazza grandi" di Dionisi va studiata nei minimi dettagli. La bella vittoria contro l'Atalanta ha permesso un sospiro di sollievo in campionato, ma alla ripartenza post Nazionali si entrerà nel vivo della stagione con degli scontri diretti importanti. Dal Sassuolo appunto, fino alla Roma, passando per la Fiorentina, il Bologna e le due sfide con il Feyenoord: tra fine ottobre e metà novembre si capirà di che pasta è fatta la squadra biancoceleste.

Lazio, ripresa a Formello senza quattro big

Sarri lo ha già cominciato a far notare ai suoi alla ripresa odierna con la tattica che è tornata a farla subito da protagonista, anche se c'erano quattro assenze di lusso. Senza considerare i tre calciatori partiti con le Nazionali, quindi Marusic, Hysaj e Vecino, il tecnico oggi non ha avuto a disposizione in primis Immobile e Luis Alberto, affaticati rispettivamente al flessore destro e agli adduttori. Poi non si sono visti né Zaccagni per i fastidi alla caviglia e Provedel per i dolori a un fianco e per questo costretti, almeno per ora, a dire no alla convocazione dell'Italia.

Per sopperire a tutti i forfait sono stati aggregati dalla Primavera i giovani Renzetti, Bedini, Di Tommaso, Napolitano, Gonzalez e D'Agostini. In attesa di novità dagli infortunati, il programma della settimana proseguirà con altri tre allenamenti: uno domattina e due venerdì. Poi ci saranno il weekend di riposo prima di iniziare a fare sul serio in ottica Sassuolo.