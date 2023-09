Lazio, rifinitura anti Monza con Pellegrini in gruppo. Rovella ci spera: «Sono al 100%. Loro forti e pericolosi»

Terminata la rifinitura della Lazio in ottica Monza. Dopo un giorno di riposo la squadra di Sarri si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per le prove tattiche in vista della sfida di domani sera prevista alle 20:45 all'Olimpico. Il Comandante come previsto è riuscito ad allenare tutto il gruppo, compreso Pellegrini. Il terzino sinistro dopo due giorni di fisioterapia è subito tornato col resto dei compagni ed è perciò scongiurato ogni timore per il suo ginocchio destro. Si tratta di un'ottima notizia per Sarri che però inizialmente non dovrebbe rischiare l'ex Juventus dal 1'.

Lazio, le probabili scelte di Sarri in ottica Monza

Ci sono ancora diversi dubbi che affollano la mente del tecnico dopo la rifinitura di oggi pomeriggio in vista del Monza. Tra i pali ci sarà il solito Provedel. In difesa Patric è favorito su Casale per giocare accanto a Romagnoli, mentre Lazzari e Hysaj potrebbero far rifiatare sia Marusic che Pellegrini. In mezzo al campo la certezza è Luis Alberto, mentre in cabina di regia si giocano un posto Rovella e Cataldi, così come Guendouzi e Kamada sulla mezzala destra. Davanti Felipe Anderson e Zaccagni sembrano ancora in vantaggio per giocare ai lati di Immobile, ma Sarri valuterà le candidature di Isaksen e Pedro almeno fino alla sgambata tattica di domattina. Si è rivisto in gruppo anche Kamenovic quest'oggi.

Lazio, Rovella: «Sono praticamente al 100%. Monza squadra forte e pericolosa»

Intanto oltre Immobile oggi pomeriggio la Lazio ha pubblicato anche le parole di Rovella a partire dal match di martedì sera: «Il gol di Provedel è stato incredibile, non credo di aver mai visto una cosa del genere». Si tratterà di una partita da ex per lui: «Quella contro il Monza sarà una gara importantissima perché dovremo riprendere a fare punti. Loro sono forti e sempre pericolosa, soprattutto davanti con Colpani. Ex compagni? Mi hanno scritto tutti, sono felice di rivederli, però magari prima vinciamo la partita e poi vado ad abbracciarli. Il mister Palladino mi ha aiutato molto anche fuori dal campo.

Aver avuto la continuità di giocare tante partite mi ha permesso di venire qui alla Lazio». Infine sulle sue condizioni: «Ora sono al 100% o quasi. Non avendo fatto il ritiro il percorso è stato più lungo, ma ora mi sento bene. Poi ovviamente deciderà il mister se e quando farmi giocare».

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari’, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Colombo. All.: Palladino.

Indisponibili: Bettella, Caprari.

Diffidati: -

Squalificati: Caldirola.