Lazio-Milan, le probabili formazioni: Zaccagni verso il rientro, ballottaggio Immobile-Taty. Pioli con i soliti davanti

È già tempo di mettere alle spalle quanto successo a Firenze. Nella cena di ieri sera tra Sarri e i calciatori a Formello l'obiettivo finale ha messo d'accordo tutti: chiudere al meglio la stagione. Per questo nella sfida di domani sera contro il Milan sarà opportuno aspettarsi una Lazio differente rispetto a quella che si è vista lunedì con la Fiorentina. Mau non avrà a disposizione ancora Patric e Rovella, ma almeno avrà diversi giocatori in condizioni migliori, su tutti Zaccagni, molto vicino al ritorno da titolare dopo i 45 minuti del Franchi.

Lazio-Milan: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Le idee di Sarri e Pioli

In base a quanto emerso dalla rifinitura di oggi a Formello (con seduta mattutina annullata), domani non è prevista una Lazio molto differente rispetto a quella scesa in campo contro la Fiorentina. Tra i pali il solito Provedel. In difesa Lazzari è a rischio, con Hysaj pronto a sostituirlo nella retroguardia con Marusic, il rientrante Gila (al posto di Casale) e Romagnoli. A centrocampo Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto sono ancora in vantaggio su Vecino e Kamada, mentre davanti Zaccagni freme per tornare titolare nel tridente con Felipe Anderson e uno tra Immobile e Castellanos. In casa Milan invece non dovrebbero esserci grandi sorprese e gli unici ballottaggi sono Calabria-Florenzi e Adli-Reijnders.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Patric, Rovella.

Diffidati: Pellegrini, Sarri.

Squalificati: -

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Indisponibili: Pobega.

Diffidati: Florenzi, Musah, Loftus-Cheek, Leao, Pioli.

Squalificati: Jovic.