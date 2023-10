Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: Immobile out, Felipe Anderson insidia Castellanos. Dubbio Scamacca per Gasperini

Terminanta la rifinitura in ottica Atalanta in casa Lazio. I biancocelesti dopo aver vinto allo scadere in Champions League ora si vogliono rilanciare anche in Serie A dopo una partenza da dimenticare con 7 punti in altrettante gare. Il 2-0 di San Siro è stato fin troppo severo per la condizione attuale della squadra secondo Sarri che ora però pretenderà una reazione importante in un altro big match come quello contro la squadra di Gasperini in cui difficilmente potrà contare sull'apporto di Immobile. Il capitano nella migliore delle ipotesi andrà in panchina dopo l'affaticamento accusato al flessore della gamba destra che oggi lo ha costretto a un allenamento a mezzo servizio.

Lazio, Felipe Anderson: «Atalanta squadra aggressiva, ma la Champions ci ha dato la carica»

Lazio-Atalanta: le probabili scelte di Sarri e Gasperini

In base a quanto emerso nel centro sportivo di Formello, Sarri sta pensando a qualche cambio rispetto alla Champions. Non tra i pali, dove come al solito toccherà a Provedel. Dinanzi a sé dovrebbero tornare Marusic e Casale. Il primo a destra, con Hysaj in vantaggio su Pellegrini a sinistra. Il secondo al centro accanto al solito Romagnoli. A centrocampo l'unica certezza resta Luis Alberto, mentre nelle altre due posizioni ci sono diversi interrogativi. Al momento Rovella è in pole per la cabina di regia rispetto a Cataldi, con uno tra Guendouzi e Vecino alla sua destra. Davanti infine senza Immobile dovrebbe vedersi di nuovo Castellanos dal 1'. Felipe Anderson è stato provato falso nueve, ma è atteso inizialmente a destra nel tridente chiuso da Zaccagni a sinistra. L'Atalanta invece non avrà a disposizione Toloi, sostituito da Djimsiti in difesa, mentre davanti dal 1' dovrebbe affidarsi a De Ketelaere e Lookman assistiti da Koopmeiners anche se Scamacca proverà a far cambiare idea a Gasperini.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All.: Gasperini.

Indisponibili: Toloi, Touré.

Diffidati: -

Squalificati: -