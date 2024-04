Da Koopmeiners e Vlahovic a Soulé e Colpani: la Serie A dei mancini

Il campionato di Serie A sta regalando diverse sorprese, soprattutto per quanto riguarda la corsa all'Europa. Molti giocatori attesi non stanno rendendo al massimo, vedi Chiesa e Osimhen. Altri invece stanno decisamente stupendo; spicca Marcus Thuram, già in doppia cifra al primo anno in Italia. Possiamo, però, dire che questa è la Serie A dei mancini. Da Teun Koopmeiners a Matias Soulé e Andrea Colpani. Sono sono alcuni dei giocatori copertina di questo campionato.