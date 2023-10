Lazio, Anderson e Luis Alberto non si allenano. Immobile e Zaccagni verso il rientro

Archiviata anche la doppia seduta odierna in casa Lazio. Dopo la ripresa di ieri, per oggi Sarri aveva programmato un doppio allenamento che è stato concluso con buoni segnali secondo il tecnico. Quest'ultimo in mattinata ha preso in consegna come al solito il reparto difensivo, lasciando centrocampisti e attaccanti con il vice Martusciello.

Lazio, Lotito sul sergente israeliano Soliani: «Commosso da lui, quando tornerà lo accoglieremo». Immobile e Luis Alberto: «Sarà un onore conoscerti»

Nel pomeriggio invece il gruppo è stato riunito per un'altra seduta tattica incentrata sulla teoria mattutina. Anche oggi alcuni calciatori sono stati gestiti e altri non si sono allenati col resto dei compagni, ma tutto procede secondo i piani in vista del Sassuolo.

Buoni segnali da Immobile e Zaccagni

La gestione ha riguardato Cataldi, Luis Alberto e Felipe Anderson. Tutti e tre in mattinata non si sono allenati, mentre nel pomeriggio hanno svolto delle parti di seduta da soli per non forzare su acciacchi pregressi, ma nelle prove tattiche erano assieme ai compagni. Oltre Marusic, Hysaj e Vecino, impegnati con le rispettive Nazionali, oggi ancora una volta hanno lavorato a parte Immobile e Zaccagni. Entrambi sono comparsi sul campo Fersini dove oltre alla corsa hanno ricominciato a prendere familiarità col pallone e non è escluso che già da domani possano riassaggiare la seduta di gruppo per qualche minuto. Anche oggi sono stati aggregati alcuni giovani dalla Primavera.

La tattica anti Sassuolo proseguirà domani pomeriggio e l'obiettivo resta quello di avere tutti a disposizione per sabato sera.