Lazio, Lotito pronto a dare la carica per la Champions: il patron partirà con la squadra per la sfida col Bayern Monaco

In palio all'Allianz Arena ci sarà tanto. In primis la storia, visto che la Lazio non arriva ai quarti di finale di Champions League dal 2000 con Eriksson, e sarebbe la prima volta nella gestione Lotito su tre partecipazioni. Non va poi dimenticato il prestigio nell'essere tra le prime otto squadre della massima competizione europea e infine come non considerare il lato economico, visto che l'accesso al prossimo turno vale 10,6 milioni di euro. Il match col Bayern Monaco potrà cambiare la valutazione sulla stagione attuale, per questo il presidente Lotito ha deciso di suonare la carica.

Bayern Monaco-Lazio, Immobile per la storia: Ciro ha battuto i tedeschi due volte su tre

Lazio, Lotito suona la carica: partirà con la squadra per Monaco

Proprio come successo per la Supercoppa Italiana, il patron alle 15 raggiungerà la squadra all'aeroporto di Fiumicino e partirà per Monaco di Baviera. Mossa importante da parte del patron che proprio non vuole perdersi una serata che potrebbe essere storica per la Lazio. L'unico imperativo sarà ripetere la debacle dell'ultimo precedente col il numero uno biancoceleste accanto alla squadra. In quel caso a Riad il club capitolino crollò amaramente sotto i colpi dell'Inter (3-0).

Stavolta l'impresa sarà ancora più difficile, ma Lotito chiederà un approccio completamente diverso rispetto a quello in Arabia Saudita. Zero pressioni, ma solo la voglia di combattere con un avversario che in casa lascia le briciole a tutti, specialmente in Champions League.

Le idee di Sarri in ottica Bayern Monaco

Rispetto sì, paura no. Questo il senso del discorso di Sarri a centrocampo nella rifinitura di stamattina a Formello accolto dall'applauso corale della squadra. Il tecnico ha ancora qualche dubbio per domani sera, ma in base a quanto emerso dalle prove tattiche (alle quali non hanno partecipato Patric, Rovella e Sepe) sembra intenzionato a schierare quasi tutta la vecchia guardia. Tra i pali Provedel. In difesa Marusic e Hysaj sono in vantaggio sulle fasce, così come Gila e Romagnoli al centro. In mezzo al campo Cataldi freme per tornare dal 1' in cabina di regia con Luis Alberto e Guendouzi (l'unico nuovo) ai suoi lati. Davanti invece tutto porta al tridente dei vecchi tempi con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. La partenza del volo verso Monaco è prevista alle 15:45. Alle 18 invece dall'Allianz Arena tornerà a parlare Sarri in una conferenza stampa di vigilia con al suo fianco un tesserato.