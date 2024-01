Lazio, Felipe Anderson: «La svolta è nello spirito di sacrificio della squadra»

«E' un onore raggiungere questi numeri, essere qui e centrare traguardi con una squadra che amo e che mi ha dato tanto». Felipe Anderson mostra il regalo per le 300 presenze in maglia biancoceleste al termine della partita con il Lecce decisa proprio da un gol del brasiliano: «Le 126 presenze? Tante cose influiscono per raggiungere certi obiettivi ma è lo spirito della squadra che aiuta, per sostenere tutti in campo. Oggi servono più di 11 titolari». Dove è stata la svolta? Felipe Anderson sottolinea l'importanza ancora una volta del gruppo e dell'umiltà: «Questa continuità con la Lazio spero possa darmi una chance anche in nazionale con il Brasile, sono sicuro che la convocazione arriverà prima o poi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA